Нові системи ППО: у Пентагоні повідомили деталі нового пакету допомоги Україні на $200 млн

Також пакет військової допомоги містить протитанкову та протидронову зброю.

Фото: EPA/UPG

Як ми писали, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 200 млн доларів. У Пентагоні повідомили деталі нового пакету. Зазначається, що Україна отримає нові системи ППО.

За інформацією Пентагону, військова допомога включає:

ракети протиповітряної оборони AIM-9M;

обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

додаткові боєприпаси для HIMARS;

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби радіоелектронної боротьби;

ракети для ПТРК TOW;

ПТРК АТ-4;

стрілецьку зброю та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної прихильності Сполучених Штатів підтримці українського народу перед лицем російської агресії", - йдеться у повідомленні.

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