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  1. В Україні

Нові системи ППО: у Пентагоні повідомили деталі нового пакету допомоги Україні на $200 млн

19:58, 11 жовтня 2023
Також пакет військової допомоги містить протитанкову та протидронову зброю.
Нові системи ППО: у Пентагоні повідомили деталі нового пакету допомоги Україні на $200 млн
Фото: EPA/UPG
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Як ми писали, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 200 млн доларів. У Пентагоні повідомили деталі нового пакету. Зазначається, що Україна отримає нові системи ППО.

За інформацією Пентагону, військова допомога включає:

  • ракети протиповітряної оборони AIM-9M;
  • обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • ракети для ПТРК TOW;
  • ПТРК АТ-4;
  • стрілецьку зброю та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної прихильності Сполучених Штатів підтримці українського народу перед лицем російської агресії", - йдеться у повідомленні.

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