Нові системи ППО: у Пентагоні повідомили деталі нового пакету допомоги Україні на $200 млн

Як ми писали, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 200 млн доларів. У Пентагоні повідомили деталі нового пакету. Зазначається, що Україна отримає нові системи ППО.
За інформацією Пентагону, військова допомога включає:
- ракети протиповітряної оборони AIM-9M;
- обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- ракети для ПТРК TOW;
- ПТРК АТ-4;
- стрілецьку зброю та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
"Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної прихильності Сполучених Штатів підтримці українського народу перед лицем російської агресії", - йдеться у повідомленні.
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