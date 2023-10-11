США оголосили новий пакет допомоги для України на $200 млн: що туди входить

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 200 мільйонів доларів. Про це оголосили на засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 11 жовтня.
Пакет включатиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські і ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам.
«Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить 200 мільйонів доларів», - сказав голова Пентагону.
Цей пакет включає також боєприпаси 155-мм та 105-мм, а також «цілком нові системи протиповітряної оборони, які будуть незабаром доставлені в Україну».
Крім того, додав Остін, до оборонного пакета від Штатів увійдуть ракети, повітряні боєприпаси, протитанкова зброя та «необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами».
«Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 мільярди доларів з початку війни», - заявив глава Пентагону.
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