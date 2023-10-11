США оголосили новий пакет допомоги для України на $200 млн: що туди входить

До пакету допомоги увійдуть боєприпаси, протитанкова зброя та озброєння для ППО.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 200 мільйонів доларів. Про це оголосили на засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 11 жовтня.

Пакет включатиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські і ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам.

«Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить 200 мільйонів доларів», - сказав голова Пентагону.

Цей пакет включає також боєприпаси 155-мм та 105-мм, а також «цілком нові системи протиповітряної оборони, які будуть незабаром доставлені в Україну».

Крім того, додав Остін, до оборонного пакета від Штатів увійдуть ракети, повітряні боєприпаси, протитанкова зброя та «необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами».

«Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 мільярди доларів з початку війни», - заявив глава Пентагону.

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