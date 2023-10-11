США объявили новый пакет помощи для Украины на $200 млн: что туда входит

В пакет помощи войдут боеприпасы, противотанковое оружие и вооружение для ПВО.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом объявили на заседании Контактной группы в формате Рамштайн в Брюсселе 11 октября.

Пакет будет включать в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские и ракетные боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое оружие, оборудование для противодействия российским дронам.

«Я рад, что США объявит следующий пакет оборонной помощи Украине, который составляет 200 миллионов долларов», - сказал глава Пентагона.

Этот пакет включает в себя также боеприпасы 155-мм и 105-мм, а также «совершенно новые системы противовоздушной обороны, которые будут вскоре доставлены в Украину».

Кроме того, добавил Остин, в оборонный пакет от Штатов войдут ракеты, воздушные боеприпасы, противотанковое оружие и «необходимое вооружение для борьбы с российскими дронами».

«Таким образом, общее обязательство Америки будет составлять 43 миллиарда долларов с начала войны», - заявил глава Пентагона.

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