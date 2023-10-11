Внесены изменения в Правила работы архивных учреждений по декоммунизации учета архивных документов

Теперь документы Национального архивного фонда совокупно относятся к двум организационным группам: «старых актов» и «новых актов».

Государственная архивная служба Украины сообщила, что были внесены изменения в Правила работы архивных учреждений Украины по декоммунизации учета архивных документов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Утвержден приказ Министерства юстиции Украины от 05 октября 2023 № 3541/5 «О внесении изменения в Правил работы архивных учреждений Украины о декоммунизации учета архивных документов», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 06 октября 2023 за № 1749/40805.

Была изменена редакция пункта 4.2 главы 4 раздела IV Правил работы архивных учреждений Украины, что окончательно избавит учет фондов от маркеров эпохи коммунизма, улучшит принципы и практику его организации, а также положительно повлияет на информационную деятельность архивов.

Теперь документы Национального архивного фонда совокупно относятся к двум организационным группам: «старых актов» и «новых актов». Хронологическим пределом указанного раздела является 1917 год, начало событий Украинской революции 1917-1921 годов.

Архивы, имеющие на хранении фонды «старых актов» и «новых актов», будут учитываться отдельно с самостоятельной порядковой нумерацией, за исключением специализированных архивов, хранящих документы личного происхождения и аудиовизуальные документы.

Во избежание дублирования архивных шифров и соблюдения принципа происхождения архивам предлагается применять соответствующую буквенную индексацию фондов новых актов, что избавит учет документов от остатков маркеров эпохи коммунизма.

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