Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каталог типовых должностей государственной службы внесен на рассмотрение Кабинета Министров – НАГС

Проведение классификации должностей государственной службы ожидается в течение месяца со дня вступления в силу постановления.

Полицейская составила протокол на водителя по ст. 130 под влиянием коллеги, но суд признал их действия провокацией

Патрульные искали у водителя запрещенные предметы, затем обвинили водителя в злоупотреблении алкоголем, а когда это не удалось, сообщили ему, что он наркоман.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности неправомерно, - выводы ведущих вузов

Ведущие высшие учебные заведения Украины предоставили свои однозначные правовые заключения по вопросам, связанным с оцениванием судей

Входит в компетенцию правоохранительных органов, а не суда: БП ВС отказала в пересмотре решений после установления ЕСПЧ отсутствия эффективного расследования жестокого обращения правоохранителей

Большая Палата Верховного Суда отклонила заявление о пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения конвенционных прав заявителя на эффективное расследование его жалоб на жестокое обращение, а также нарушение разумного срока уголовного производства.

У мужчины принудительно изъяли авто в пользу воинской части, - Верховный Суд решил вопрос юрисдикции спора

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором работники отдела полиции и представители территориальной обороны Черкасской области изъяли авто у владельца в пользу воинской части Национальной гвардии.

  1. В Украине

Внесены изменения в Правила работы архивных учреждений по декоммунизации учета архивных документов

15:56, 11 октября 2023
Теперь документы Национального архивного фонда совокупно относятся к двум организационным группам: «старых актов» и «новых актов».
Внесены изменения в Правила работы архивных учреждений по декоммунизации учета архивных документов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная архивная служба Украины сообщила, что были внесены изменения в Правила работы архивных учреждений Украины по декоммунизации учета архивных документов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Утвержден приказ Министерства юстиции Украины от 05 октября 2023 № 3541/5 «О внесении изменения в Правил работы архивных учреждений Украины о декоммунизации учета архивных документов», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 06 октября 2023 за № 1749/40805.

Была изменена редакция пункта 4.2 главы 4 раздела IV Правил работы архивных учреждений Украины, что окончательно избавит учет фондов от маркеров эпохи коммунизма, улучшит принципы и практику его организации, а также положительно повлияет на информационную деятельность архивов.

Теперь документы Национального архивного фонда совокупно относятся к двум организационным группам: «старых актов» и «новых актов». Хронологическим пределом указанного раздела является 1917 год, начало событий Украинской революции 1917-1921 годов.

Архивы, имеющие на хранении фонды «старых актов» и «новых актов», будут учитываться отдельно с самостоятельной порядковой нумерацией, за исключением специализированных архивов, хранящих документы личного происхождения и аудиовизуальные документы.

Во избежание дублирования архивных шифров и соблюдения принципа происхождения архивам предлагается применять соответствующую буквенную индексацию фондов новых актов, что избавит учет документов от остатков маркеров эпохи коммунизма.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики