Программу «Прихисток» продлят в первом полугодии 2024 года – есть договоренности

По программе предусмотрена компенсация в размере 450 гривен в месяц за размещение одного ВПЛ в теплый период года и 900 гривен – во время отопительного сезона.

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С апреля 2022 года в рамках проекта «Прихисток» на выплаты людям, бесплатно предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам, было направлено компенсаций на общую сумму более 2,2 млрд гривен. Об этом рассказали в Минреинтеграции.

Так, по программе «Прихисток» предусмотрена компенсация в размере 450 гривен в месяц за размещение одного ВПЛ в теплый период года и 900 гривен – во время отопительного сезона. Компенсация выплачивается за счет средств Общества Красного Креста Украины (ОККУ).

Помимо собственников жилья или их представителей указанная компенсация может предоставляться арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности. Таким образом, с помощью проекта «Прихисток» временное жилье получили более 3,1 миллиона ВПЛ.

«До конца октября планируется профинансировать компенсации на общую сумму более 180 миллионов гривен за приют переселенцев в июле-августе 2023 года. Также уже есть договоренности с ОККУ о продолжении программы «Прихисток» в первом полугодии 2024 года», - отметили в Министерстве.

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