Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каталог типовых должностей государственной службы внесен на рассмотрение Кабинета Министров – НАГС

Проведение классификации должностей государственной службы ожидается в течение месяца со дня вступления в силу постановления.

Полицейская составила протокол на водителя по ст. 130 под влиянием коллеги, но суд признал их действия провокацией

Патрульные искали у водителя запрещенные предметы, затем обвинили водителя в злоупотреблении алкоголем, а когда это не удалось, сообщили ему, что он наркоман.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности неправомерно, - выводы ведущих вузов

Ведущие высшие учебные заведения Украины предоставили свои однозначные правовые заключения по вопросам, связанным с оцениванием судей

Входит в компетенцию правоохранительных органов, а не суда: БП ВС отказала в пересмотре решений после установления ЕСПЧ отсутствия эффективного расследования жестокого обращения правоохранителей

Большая Палата Верховного Суда отклонила заявление о пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения конвенционных прав заявителя на эффективное расследование его жалоб на жестокое обращение, а также нарушение разумного срока уголовного производства.

У мужчины принудительно изъяли авто в пользу воинской части, - Верховный Суд решил вопрос юрисдикции спора

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором работники отдела полиции и представители территориальной обороны Черкасской области изъяли авто у владельца в пользу воинской части Национальной гвардии.

  1. В Украине

Программу «Прихисток» продлят в первом полугодии 2024 года – есть договоренности

15:37, 11 октября 2023
По программе предусмотрена компенсация в размере 450 гривен в месяц за размещение одного ВПЛ в теплый период года и 900 гривен – во время отопительного сезона.
Программу «Прихисток» продлят в первом полугодии 2024 года – есть договоренности
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

С апреля 2022 года в рамках проекта «Прихисток» на выплаты людям, бесплатно предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам, было направлено компенсаций на общую сумму более 2,2 млрд гривен. Об этом рассказали в Минреинтеграции.

Так, по программе «Прихисток» предусмотрена компенсация в размере 450 гривен в месяц за размещение одного ВПЛ в теплый период года и 900 гривен – во время отопительного сезона. Компенсация выплачивается за счет средств Общества Красного Креста Украины (ОККУ).

Помимо собственников жилья или их представителей указанная компенсация может предоставляться арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности. Таким образом, с помощью проекта «Прихисток» временное жилье получили более 3,1 миллиона ВПЛ.

«До конца октября планируется профинансировать компенсации на общую сумму более 180 миллионов гривен за приют переселенцев в июле-августе 2023 года. Также уже есть договоренности с ОККУ о продолжении программы «Прихисток» в первом полугодии 2024 года», - отметили в Министерстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики