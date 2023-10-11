Програму «Прихисток» продовжать у першому півріччі 2024 року – є домовленості

За програмою передбачена компенсація у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення одного ВПО у теплий період року та 900 гривень – під час опалювального сезону.

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З квітня 2022 року у межах проєкту «Прихисток» на виплати людям, які безкоштовно надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам, було спрямовано компенсацій на загальну суму більш ніж 2,2 млрд гривень. Про це розповіли у Мінреінтеграції.

Так, за програмою «Прихисток» передбачена компенсація у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення одного ВПО у теплий період року та 900 гривень – під час опалювального сезону. Компенсація виплачується за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

Крім власників житла або їхніх представників, зазначена компенсація може надаватися орендарям житла державної або комунальної власності. Таким чином, за допомогою проєкту «Прихисток» тимчасове житло отримали понад 3,1 мільйона ВПО.

«До кінця жовтня планується профінансувати компенсації на загальну суму більш ніж 180 мільйонів гривень за прихисток переселенців у липні-серпні 2023 року. Також вже є домовленості з ТЧХУ щодо продовження програми «Прихисток» у першому півріччі 2024 року», - зазначили у Міністерстві.

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