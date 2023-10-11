Применение обновленной формы декларации по акцизному налогу: разъяснение ГНС

Применение обновленной формы декларации по акцизному налогу с учетом изменений начинается с 1 декабря 2023 года, которая подается за отчетный период – ноябрь 2023 года.

Государственная налоговая служба Украины разъяснила вопрос применения обновленной формы декларации по акцизному налогу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с 5 октября 2023 вступили в силу приказы Министерства финансов Украины.

Серед них:

від 28.07.2023 № 414 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (далі – наказ № 414), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2023 року № 1396/40452;

від 18.08.2023 № 444 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 липня 2023 року № 414» (далі – наказ № 444), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2023 року № 1465/40521, які опубліковані в Офіційному віснику України від 05.10.2023 № 81.

Метою прийняття наказів №№ 414, 444 є приведення у відповідність форми декларації з акцизного податку і Порядку її заповнення та подання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841) (далі – наказ № 14) до вимог Податкового кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ, щодо:

можливості здійснення платежів за серією (за наявності) та номером паспорта лише для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;

приведення термінології наказу № 14 у відповідність до законодавства у сфері платіжних послуг.

Одночасно приведено у відповідність положення наказу № 14 та його назви у відповідність до статті 223 Податкового кодексу України.

Відповідно до положень пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України, нові форми декларацій (розрахунків) застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.

Таким чином, застосування оновленої форми декларації з акцизного податку, з урахуванням змін, внесених наказами Мінфіну №№ 414, 444, починається з 01 грудня 2023 року, яка подається за звітний (податковий) період – листопад 2023 року.

Одночасно ДПС зазначає, що приведено у відповідність до вимог Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» накази Міністерства фінансів України:

від 21 серпня 2017 року № 709 «Про затвердження форм Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві етилену, Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, та Журналу обліку погашення податкових векселів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 року за № 1134/31002;

від 27 листопада 2020 року № 729 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (із змінами і доповненнями), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2020 року за № 1241/35524.

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