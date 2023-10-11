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Языковой омбудсмен призвал телеканалы прекратить практику украино-русского двуязычия в эфирах

15:00, 11 октября 2023
Речь идет о применении исключительно украинского языка или осуществлении дублирования, озвучивания или перевода на украинский язык с применением синхронного или последовательного перевода выступлений и реплик участников программ, использующих русский язык.
Языковой омбудсмен призвал телеканалы прекратить практику украино-русского двуязычия в эфирах
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал телеканалы прекратить практику украино-русского двуязычия в эфирах. Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

«Реагируя на многочисленные обращения граждан, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к вещателям общенациональных телевизионных каналов «Рада», «24 канал», «5 канал», «Прямой», «Эспрессо», «Мы – Украина», Национального общественного телерадиокомпании Украины, медиагрупп «1+1 Media», Starlight Media, Inter Media Group с просьбой рассмотреть возможность досрочно обеспечить реализацию положений закона «О медиа» относительно применения государственного языка в эфире телевизионных медиа», - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о применении исключительно украинского языка или осуществлении дублирования, озвучивания или перевода на украинский язык с применением синхронного или последовательного перевода выступлений и реплик участников программ, использующих русский язык.

По словам омбудсмена, еще в 2021 году Конституционный Суд постановил, что «не соответствует конституционному статусу украинского языка как единого государственного применения режима двуязычия в публичном пространстве путем смешения украинского языка с любым другим, в частности, когда телевизионное вещание или радиовещание в звуковой форме осуществляется одновременно двумя языках - украинском и другом, что не только составляет нарушение права гражданина Украины на получение информации на государственном языке, но и вызывает внешнее сужение пространства употребления украинского языка, подрывает изнутри саму его систему, искажает его структуру, создает почву для ее внутреннего расписания, обусловливая ее упадок ».

«Сейчас действующее законодательство Украины разрешает использование негосударственного языка в прямом телеэфире украиноязычных программ. Но учитывая вооруженную агрессию российской федерации против Украины, историческое решение Конституционного Суда, а также важность реализации прав граждан Украины на получение информации на государственном языке предлагаю телеканалам, не дожидаясь июля 2024 года, использовать исключительно украинский язык в своих эфирах», - отметил Креминь.

Также уполномоченный напомнил, что с 1 января 2024 года, согласно закону «О медиа», телеканалы, имеющие лицензию на общегосударственное вещание, должны транслировать программы на государственном языке, включая фильмы, не менее 90% общего времени эфира между 7:00. и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

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