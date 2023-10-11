К лекарствам на основе медицинского каннабиса будет применяться строгий контроль – Минздрав

Каждое растение, каждая партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства будет маркироваться QR-кодом.

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Как мы рассказывали, Парламентский комитет по вопросам здоровья нации одобрил ко второму чтению законопроект № 7457 «О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности» и рекомендовал принять его в целом.

Принятие этого законопроекта Верховной Радой позволит создать механизм для контролируемого использования растений рода конопли (Cannabis) в Украине в медицине и науке, а пациенты с онкологическими и многими другими заболеваниями получат лучший доступ к необходимому лечению. В то же время, законопроект запрещает реализацию (отпуск) растений каннабиса и продуктов их переработки с любым содержанием тетрагидроканнабинола (далее — ТГК) для рекреационного употребления. «Законопроект № 7457 позволит реализовать право каждого пациента на медицинскую помощь, облегчит боль и страдания миллионам людей, улучшит качество жизни при многих заболеваниях и состояниях. В то же время речь идет только о медицинском, а не рекреационном использовании лекарств на основе каннабиса. К ним будет применяться такой же строгий контроль, как и к наркотическим и психотропным лекарствам, — отмечает Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины. — Благодаря внесению всеми субъектами всех операций по перемещению конопли и продуктов из них на всех этапах обращения в электронную информационную систему, государство будет контролировать полный жизненный цикл растения: от семена до попадания к пациенту».

Как пояснили в Минздраве, каждое растение, каждая партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства будет маркироваться QR-кодом. Культивирование растений смогут осуществлять юридические лица с соблюдением надлежащих условий в закрытом грунте с круглосуточным видеонаблюдением и доступом к его данным Нацполиции в режиме реального времени.

В Украине лекарственные средства на основе конопли будут изготавливать только из медицинской конопли украинского производства или из импортированной растительной субстанции каннабиса. Сырье будут регистрировать в соответствии с требованиями законодательства. Отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет осуществляться исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту.

Законопроект предусматривает, что минимальное содержание ТГК в медицинской конопле будет составлять 0,3%. Сырье с содержанием ТГК ниже минимального уровня будет считаться промышленными коноплей и не будет применяться для производства лекарственных средств.

Лабораторный контроль содержания количества ТГК будут осуществляться только в государственных специализированных лабораториях (МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Госликслужбы), а отбор образцов для проведения контроля возможен только при участии представителей Нацполиции. Если по итогам лабконтроля в промышленной конопле содержание ТГК будет превышать разрешенное, весь урожай будет подлежать уничтожению в установленном порядке под контролем Нацполиции.

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