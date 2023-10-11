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Суд наказал водителя мотоблока, который предложил взятку полицейскому

14:24, 11 октября 2023
Мужчина предложил взятку полицейскому за непривлечение его к админответственности.
Суд наказал водителя мотоблока, который предложил взятку полицейскому
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Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области признал 37-летнего жителя Каменец-Подольского района виновным в предложении должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду и в предоставлении такой выгоды за совершение им действий с использованием своего служебного положения и назначил наказание в виде 17000 гривен штрафа. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

5 мая 2023 в с. Сбрыж Каменец-Подольского района патрульная полиция остановила мотоблок, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 130 КУоАП, водитель предложил полицейскому неправомерную выгоду за непривлечение его к админответственности.

Получив отказ и предупреждение об уголовной ответственности, мужчина достал из кармана 500 гривен и протянул их правоохранителю. Когда тот в очередной раз отказался, положил деньги в бардачок служебного автомобиля.

В судебном заседании свою вину в предложении и предоставлении неправомерной выгоды полицейскому обвиняемый признал полностью.

Признание вины и раскаяние суд учел как обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого. Обстоятельство, отягчающее наказание, – совершение уголовного правонарушения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

«Судом установлено, что (обвиняемый) искренне раскаялся в содеянном, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, поэтому суд, учитывая требования ст. 65, ст. 66 УК Украины считает возможным назначить ему наказание в пределах санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 369 УК Украины, в виде штрафа, который будет достаточным для исправления обвиняемого», – отметил судья.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

Ранее сообщалось, что мотокультиватор с сидением и прицепом является транспортным средством: постановление апелляционного суда.

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