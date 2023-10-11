Суд покарав водія мотоблока, який запропонував хабар поліцейському

Чоловік запропонував хабар поліцейському за непритягнення його до адмінвідповідальності.

Чемеровецький районний суд Хмельницької області визнав 37-річного жителя Кам’янець-Подільського району винним у пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду й у наданні такої вигоди за вчинення ним дій з використанням свого службового становища та призначив покарання у виді 17000 гривень штрафу. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

5 травня 2023 року у с. Збриж Кам'янець-Подільського району патрульна поліція зупинила мотоблок, водій якого був у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання щодо нього протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, водій запропонував поліцейському неправомірну вигоду за непритягнення його до адмінвідповідальності.

Отримавши відмову і попередження про кримінальну відповідальність, чоловік дістав з кишені 500 гривень та простягнув їх правоохоронцеві. Коли той вкотре відмовився, поклав гроші до бардачка службового авта.

У судовому засіданні свою вину у пропозиції й наданні неправомірної вигоди поліцейському обвинувачений визнав повністю.

Визнання вини та щире каяття суд врахував як обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченого. Обставина, яка обтяжує покарання, – вчинення кримінального правопорушення особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

«Судом встановлено, що (обвинувачений) щиро розкаявся у вчиненому, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, а тому суд, враховуючи вимоги ст. 65, ст. 66 КК України, вважає можливим призначити йому покарання в межах санкції, передбаченої ч. 1 ст. 369 КК України, у виді штрафу, що буде достатнім для виправлення обвинуваченого», – зазначив суддя.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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