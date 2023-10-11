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  1. В Україні

Із 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки, — Податкова

11:39, 11 жовтня 2023
Із 1 жовтня завершилась дія норми, яка звільняла підприємців від відповідальності за відсутність РРО.
Із 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки, — Податкова
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Державна податкова служба нагадує, що більшість суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, з 1 жовтня поточного року мають встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО. Про це повідомляє ДПС.

«З 1 жовтня до суб’єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону», – йдеться у повідомленні.

Відтак, з 1 жовтня поточного року таксисти повинні видавати клієнтам фіскальні чеки.

Податкова також оприлюднила відповідну інфографіку.

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