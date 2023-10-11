Громадську раду доброчесності пропонують залучити до конкурсу в місцеві суди разом із введенням поліграфу для певних кандидатів

ГРД буде формуватися за новими правилами з 2025 року, а стосовно всіх осіб, які отримають негативний висновок ГРД під час конкурсу, ВРП призначатиме поліграф на етапі внесення Президенту подання про призначення, - законопроект

Громадську раду доброчесності (ГРД) пропонується залучати до конкурсу в місцеві суди. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов. Відповідні зміни передбачені законопроектом 10140 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Щоправда, відповідне залучення ГРД до конкурсу планується лише з 2025 року.

При цьому, склад ГРД буде збільшено з 20 до 25 членів. Цих «додаткових» 5 осіб будуть призначати за пропозиціями бізнес-асоціацій Радою бізнес-омбудсмена, куди входять Європейська бізнес-асоціація та Американська торговельна палата.

Також депутати пропонують встановити вимоги до висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. Зокрема, він має ухвалюватися 2/3 від фактичного складу ГРД, але не менше ніж 12 голосів. Також висновок не може грунтуватися на оціночних судженнях та має базуватися на обґрунтованій, перевіреній ГРД інформації. ВККС буде «долати» негативний висновок ГРД 2/3 від фактичного складу Комісії, але не менше ніж 9 голосів. Суддя зможе надати заперечення на проект висновку.

Також пропонується, аби з 2025 року стосовно всіх осіб, які отримають негативний висновок ГРД під час конкурсу, Вища рада правосуддя призначала поліграф на етапі внесення Президенту Україні подання про призначення.

Нагадаємо, Венеційська комісія 9 жовтня оприлюднила Висновок на законопроект про поліграф для суддів (про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади 9454).

Зокрема Венеціанська комісія висловила серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

«Ця технологія залишається досить суперечливим питанням, і її слід уникати в контексті кар’єри судді. Це особливо актуально, коли такий інтрузивний інструмент може використовуватися на широких підставах, у довільний спосіб (оскільки немає критеріїв використання дискреційних повноважень ВРП), і коли він не супроводжується ефективними засобами правового захисту та процесуальними гарантіями.

Органам влади пропонується належним чином взяти до уваги ці застереження та виявлені недоліки та уникати використання детектора брехні в цьому контексті», - підкреслила Венеційська комісія.

Автор: Наталя Мамченко

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