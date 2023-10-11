Общественный совет добропорядочности предлагают привлечь к конкурсу в местные суды вместе с введением полиграфа для определенных кандидатов

ГРД будет формироваться по новым правилам с 2025 года, а в отношении всех лиц, которые получат отрицательное заключение ГРД во время конкурса, ВСП будет назначать полиграф на этапе внесения Президенту представления о назначении, - законопроект.

Общественный совет добропорядочности (ГРД) предлагается привлечь к конкурсу в местные суды. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 10140 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании процедур судейской карьеры.

Правда, соответствующее привлечение ГРД к конкурсу планируется только с 2025 года.

При этом состав ГРД будет увеличен с 20 до 25 членов. Этих «дополнительных» 5 человек будут назначаться по предложениям бизнес-ассоциаций Советом бизнес-омбудсмена, куда входят Европейская бизнес-ассоциация и Американская торговая палата.

Также депутаты предлагают установить требования к выводу о несоответствии судьи критериям добродетели и профессиональной этики. В частности, он должен приниматься 2/3 от фактического состава ГРД, но не менее 12 голосов. Также заключение не может основываться на оценочных суждениях и должно основываться на обоснованной, проверенной ГРД информации. ВККС будет «преодолевать» негативное заключение ГРД 2/3 от фактического состава Комиссии, но не менее 9 голосов. Судья сможет предоставить возражения на проект заключения.

Также предлагается, чтобы с 2025 года по отношению ко всем лицам, которые получат негативное заключение ГРД во время конкурса, Высший совет правосудия назначал полиграф на этапе внесения Президенту Украины представления о назначении.

Напомним, Венецианская комиссия 9 октября обнародовала Заключение на законопроект о полиграфе для судей (о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о введении дополнительных процедур для укрепления доверия общества к судебной власти 9454).

В частности, Венецианская комиссия выразила серьезную обеспокоенность использованием детекторов лжи в контексте судейской карьеры.

«Эта технология остается достаточно спорным вопросом, и ее следует избегать в контексте карьеры судьи. Это особенно актуально, когда такой интрузивный инструмент может использоваться на широких основаниях, произвольным способом (поскольку нет критериев использования дискреционных полномочий ВСП) и когда он не сопровождается эффективными средствами правовой защиты и процессуальными гарантиями.

Органам власти предлагается должным образом учесть эти оговорки и выявленные недостатки и избегать использования детектора лжи в этом контексте», - подчеркнула Венецианская комиссия.

Автор: Наталья Мамченко

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