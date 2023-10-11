Кардинальные изменения в процедуре отбора судей и квалифоценивания, - Денис Маслов зарегистрировал законопроект

Внесен законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей относительно отбора кандидатов в судьи и квалификационного оценивания.

Вечером 10 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов зарегистрировал вместе с коллегами законопроект 10140 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Текста к утру 11 октября на сайте парламента традиционно нет.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала первую версию данного законопроекта. С ее текстом можно ознакомиться по ссылке.

Сам Маслов прокомментировал законопроект по усовершенствованию процедур судейской карьеры так.

«Эти изменения давно назрели

Их ждет профессиональное судейское сообщество, активное гражданское общество и международные партнеры Украины

Среди ключевых предложений

оптимизируем процедуру отбора на должность судьи местного суда. Отменяем отборочный экзамен. Специальная подготовка заменяется начальной подготовкой, которую лицо будет проходить после назначения на должность судьи Указом Президента. Специальная проверка будет производиться после квалификационного экзамена;

изменяем правила сдачи квалиф.экзамена. Экзамен будет состоять из тестов на когнитивные способности, истории украинской государственности, общих знаний в сфере права, а также тестов и практических задач по всем специализациям: административной, хозяйственной, общей (гражданская/уголовная). Форму и содержание тестов, задач будет утверждать ВККС. Тесты и задачи публиковаться не будут, только общая программа экзамена;

для успешной сдачи квалиф.экзамена кандидат должен набрать не менее 70% максимального балла по каждому тесту и практической задаче. Во время отбора ВККС будет дополнительно устанавливать проходной балл квалиф.экзамена, который необходимо получить для допуска к следующему этапу отбора. Лицо, которое успешно сдало квалификацию, но не получило проходной балл и не прошло к следующему этапу отбора, по своему желанию сможет использовать такие результаты в следующем отборе, объявленном в течение 2 лет, или сдать новый экзамен;

срок пребывания в резерве составит 2 года. ВККС сможет обязывать резервистов предоставлять актуальную информацию относительно их соответствия требованиям кандидата на должность судьи. В течение пребывания в резерве лицо должно ежегодно подавать декларацию в НАПК;

судьи и кандидаты примут участие в едином конкурсе в местный суд. Для этого предоставляем возможность судьям 1 инстанции, желающим перевестись в другой местный суд, сдать квалиф.экзамен вместе с кандидатами во время отбора. Судья сможет сдать такой экзамен только по своей специализации или выбрать несколько по выбору;

при равных условиях между кандидатами преимущество в конкурсе может отдаваться лицу, имеющему больший стаж работы помощником судьи;

во время конкурса ВККС сможет отказать в предоставлении рекомендации, если будет обоснованное сомнение в добродетели кандидата. В этом случае победителем будет признан следующий в рейтинге кандидат. Это не касается судей, которые хотят перевестись;

лицо, получившее от ВККС рекомендацию о назначении на должность судьи, не сможет участвовать в других конкурсных процедурах до рассмотрения ВСП такой рекомендации;

ВСП сможет отказать в переводе судьи по результатам конкурса только в случае наличия непогашенного дисциплинарного взыскания. Если в отношении судьи-победителя будут существовать незавершенные дисциплинарные производства, ВСП должно рассмотреть их в первую очередь;

лицо, успешно прошедшее квалификационное оценивание во время конкурса в апелляцию, но не ставшее победителем, по желанию сможет использовать результаты своего квалиф.экзамена в следующем аналогичном конкурсе, объявленном в течение 2 лет, или сдать новый экзамен;

во время квалификационного оценивания лицо может получить на этапе собеседования не более 30% от общего балла квалификационной оценки. Основной балл будет формировать результат квалиф.экзамена;

с 2025 года усовершенствуем статус ГРД и привлекаем ее к конкурсу в местные суды. Ее состав будет увеличен с 20 до 25 членов (5 человек будут назначаться по предложениям бизнес-ассоциаций Советом бизнес-омбудсмена, куда входят Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата), устанавливаем требования к выводу о несоответствии судьи критериям добродетели и профессиональной этики (судья имеет быть предоставлена возможность предоставить возражения на проект заключения, должно приниматься 2/3 от фактического состава ГРД, но не менее 12 голосов, вывод не может основываться на оценочных суждениях и должен основываться на обоснованной, проверенной ГРД информации). ВККС будет «преодолевать» отрицательное заключение ГРД 2/3 от фактического состава Комиссии, но не менее 9 голосов;

с 2025 года по отношению ко всем лицам, которые получат отрицательное заключение ГРД во время конкурса, ВСП будет назначать полиграф на этапе внесения Президенту Украины представления о назначении;

после завершения конкурса в местные суды, объявленного ВККС 14 сентября, резерв кандидатов «обнуляется»;

судья, успешно прошедший квалификационное оценивание и подтвердивший способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, будет считаться подтвердившим соответствие занимаемой должности.

Законопроект получился объемный, но работа над ним продолжается

Поэтому призываю всех желающих направлять свои предложения по законопроекту в Комитет по правовой политике», отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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