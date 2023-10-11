Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каталог типовых должностей государственной службы внесен на рассмотрение Кабинета Министров – НАГС

Проведение классификации должностей государственной службы ожидается в течение месяца со дня вступления в силу постановления.

Полицейская составила протокол на водителя по ст. 130 под влиянием коллеги, но суд признал их действия провокацией

Патрульные искали у водителя запрещенные предметы, затем обвинили водителя в злоупотреблении алкоголем, а когда это не удалось, сообщили ему, что он наркоман.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности неправомерно, - выводы ведущих вузов

Ведущие высшие учебные заведения Украины предоставили свои однозначные правовые заключения по вопросам, связанным с оцениванием судей

Входит в компетенцию правоохранительных органов, а не суда: БП ВС отказала в пересмотре решений после установления ЕСПЧ отсутствия эффективного расследования жестокого обращения правоохранителей

Большая Палата Верховного Суда отклонила заявление о пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения конвенционных прав заявителя на эффективное расследование его жалоб на жестокое обращение, а также нарушение разумного срока уголовного производства.

У мужчины принудительно изъяли авто в пользу воинской части, - Верховный Суд решил вопрос юрисдикции спора

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором работники отдела полиции и представители территориальной обороны Черкасской области изъяли авто у владельца в пользу воинской части Национальной гвардии.

  1. Фото
  2. / В Украине

Навели российский «Искандер» на село Гроза в Харьковской области: разоблачили предателей, фото

10:21, 11 октября 2023
Корректировщиками оказались два местных жителя.
Навели российский «Искандер» на село Гроза в Харьковской области: разоблачили предателей, фото
Фото: СБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Служба безопасности Украины сообщила, что установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября. Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, корректировщиками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага

«За это фигуранты получили должности в рядах оккупационного «управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области». Там один из них был назначен «водителем конвойной группы», другой – «инспектором дорожно-патрульной службы».

Однако накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в россию, где продолжили работать в пользу страны-агрессора», - говорится в сообщении.

По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

Под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере предатели выспрашивали у людей сведения о дислокации сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

«Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам.

Полученные сведения рашисты использовали для осуществления прицельного удара по украинской деревне с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер М», - сообщают в СБУ.

В результате воздушной атаки рф погибли 53 мирных жителя, среди них – малолетний ребенок.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Напомним, что 5 октября враг обстрелял село Гроза на Харьковщине. Ракета попала в кафе-магазин, где было много людей. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики