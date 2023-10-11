Навели российский «Искандер» на село Гроза в Харьковской области: разоблачили предателей, фото

Корректировщиками оказались два местных жителя.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября. Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, корректировщиками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага

«За это фигуранты получили должности в рядах оккупационного «управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области». Там один из них был назначен «водителем конвойной группы», другой – «инспектором дорожно-патрульной службы».

Однако накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в россию, где продолжили работать в пользу страны-агрессора», - говорится в сообщении.

По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

Под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере предатели выспрашивали у людей сведения о дислокации сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

«Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам.

Полученные сведения рашисты использовали для осуществления прицельного удара по украинской деревне с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер М», - сообщают в СБУ.

В результате воздушной атаки рф погибли 53 мирных жителя, среди них – малолетний ребенок.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Напомним, что 5 октября враг обстрелял село Гроза на Харьковщине. Ракета попала в кафе-магазин, где было много людей.

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