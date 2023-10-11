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Байден дольше всего выступал против предоставления Украине ракет ATACMS, — СМИ

10:27, 11 октября 2023
Джо Байден и Пентагон долгое время были против предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые просил Киев для поражения российских целей.
Байден дольше всего выступал против предоставления Украине ракет ATACMS, — СМИ
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден дольше всего выступал против предоставления Украине ракет дальнего действия ATACMS. Об этом говорится в статье издания New Yorker, которую приводит «Голос Америки».

Также издание отмечает, что война рф против Украины, как об этом Белый дом сообщает Конгрессу, может длиться от трех до пяти лет.

Американское издание анализирует роль советника администрации Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана в предоставлении Украине помощи в ее обороне от российской агрессии. Автор статьи, пообщавшись с Салливаном по многим вопросам, пишет, что это должностное лицо играет ключевую роль в формировании политики США относительно того, как поддерживать Киев.

«Несомненно, Америка много сделала для помощи Украине, а Салливан активно продвигает эту поддержку, воспринимая войну рф в Украине как такую, где «настолько четко плохая и добрая сторона», пишет New Yorker. При этом Белый дом постоянно критикуют за так называемый подход «нет-нет-нет», когда Киеву сначала решительно отказывают в предоставлении определенных видов вооружения, как-то танки Abrams и кассетные боеприпасы, но в конце концов их предоставляют», — говорится в статье.

По данным издания, ссылающегося на слова ряда бывших чиновников США, именно президент США Джо Байден придерживается самой осторожной позиции в этих вопросах - в отличие от, например, позиции президента Ричарда Никсона в 1973 году, когда он приказал отправить на помощь Израилю максимальный объем оружия. «все, что летает».

Сам Салливан также объясняет, что в вопросе каждого из типов оружия перед отправкой Киеву идет детальное рассмотрение этого вопроса со всех сторон. Кроме того, в вопросе предоставления Украине разных видов вооружения говорится также об истощении собственных запасов США.

Также в вопросе заверений безопасности для Украины именно Салливан инициировал подход, похожий на то, как Соединенные Штаты гарантируют поддержку Израиля. При этом, как пишет New Yorker, стремление Киева вернуть незаконно оккупированный Крым представляет особую обеспокоенность для Салливана, который считает, что именно этот сценарий может содержать самый высокий риск, что президент Путин воплотит в жизнь свои ядерные угрозы. «Вы обязаны перед американским народом рассматривать самые плохие сценарии», - подчеркнул Салливан в интервью изданию.

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