Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

В Брюсселе проходит встреча Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»), а также встреча министров обороны стран НАТО и заседания Совета Украина-НАТО.

В среду, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель, где сегодня проходит встреча министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн», а также заседание Совета Украина-НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартире НАТО сегодня утром. Позже начнется заседание министров обороны стран НАТО», – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также подтвердил свой визит.

Глава государства отметил, что его визит в штаб-квартиру НАТО будет иметь важное значение для украинской устойчивости этой зимой.

«Проведу встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Ллойдом Остином.

Впервые офлайн приму участие в заседании формата Рамштайн. Есть важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участниц этой мощной коалиции.

Второй раз с начала полномасштабной войны проведу переговоры в Брюсселе с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Главное – наша общая защита свободы и людей», - отметил Зеленский.

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