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Зеленський прибув з неанонсованим візитом до штаб-квартири НАТО в Брюсселі

09:59, 11 жовтня 2023
У Брюсселі проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО.
Зеленський прибув з неанонсованим візитом до штаб-квартири НАТО в Брюсселі
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У середу, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселя, де сьогодні відбувається зустріч міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн», а також засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

«Генеральний секретар  НАТО Єнс Столтенберг привітає президента України Володимира Зеленського в штаб-квартирі НАТО сьогодні вранці. Пізніше розпочнеться засідання міністрів оборони країн НАТО», — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський також підтвердив свій візит.

Глава держави зазначив, що його візит до штаб-квартири НАТО матиме важливе значення для української стійкості цієї зими.

«Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції.

Вдруге з початку повномасштабної війни проведу переговори в Брюсселі з Прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей», — зазначив Зеленський.

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