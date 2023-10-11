Зеленський прибув з неанонсованим візитом до штаб-квартири НАТО в Брюсселі

У Брюсселі проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО.

У середу, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселя, де сьогодні відбувається зустріч міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн», а також засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

«Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітає президента України Володимира Зеленського в штаб-квартирі НАТО сьогодні вранці. Пізніше розпочнеться засідання міністрів оборони країн НАТО», — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський також підтвердив свій візит.

Глава держави зазначив, що його візит до штаб-квартири НАТО матиме важливе значення для української стійкості цієї зими.

«Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції.

Вдруге з початку повномасштабної війни проведу переговори в Брюсселі з Прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей», — зазначив Зеленський.

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