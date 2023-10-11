МВФ спрогнозував, яким буде курс долара в Україні найближчими роками

До кінця 2023 року може відбутися суттєва девальвація.

Фото: УНІАН

В Україні у 2024 році вартість купівлі одного долара може перевищити 40 гривень. МВФ прогнозує девальвацію вже наприкінці 2023 року. Про це йдеться в новому економічному прогнозі МВФ World Economic Outlook.

Вказано, що наступного року курс долара в нашій державі може перевищувати 40 гривень. Згідно з розрахунками МВФ, середній курс американської валюти до 2028 року сягатиме:

2023 рік – 37,5 грн/долар

2024 рік – 41,4 грн/долар

2025 рік – 46,0 грн/долар

2026 рік – 48,9 грн/долар

2027 рік – 51,3 грн/долар

2028 рік – 53,9 грн/долар

До кінця цього року може відбутися суттєва девальвація, тоді середній курс вийде на рівень 37,5 гривні за долар. Водночас очікування МВФ щодо курсу за останні роки не збігалися з реальним курсом у нашій державі.

Водночас курс долара в розрахунках МВФ на 2024 рік (41,4 грн/долар) аналогічний тому, який уряд заклав до проєкту держбюджету наступного року.

Як писала «Судово-юридична газета», із 3 жовтня Національний банк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки.

Також повідомлялося, навіщо потрібен гнучкий обмінний курс і що зміниться для населення.

Додамо, Нацбанк готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого обмінного курсу.

Крім того, НБУ підвищив офіційний курс долара вперше з липня 2022 року.

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