Україна перебуває на останній стадії війни, вона може бути найважчою, — Зеленський

При цьому, за словами Президента, прогнозувати закінчення бойових дій наразі складно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна рф проти України знаходиться вже на завершальному періоді, і він може бути найважчим. Про це глава держави розповів у інтерв’ю Digi24.

За його словами, поки прогнозувати закінчення бойових дій складно.

Відповідаючи на запитання про те, коли закінчиться війна, він зазначив, що, напевно, ніхто нині не може назвати точну дату.

При цьому глава держави наголосив, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступну кампанію для звільнення тимчасово окупованих територій країни.

«Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати», - сказав Президент.

Також Зеленський висловився про певні періоди війни рф проти України, і озвучив думку, що наразі - вже завершальна стадія.

«Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період - захоплення, потім зупинка наступу (військ рф, - Ред.) та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій», - сказав Президент.

Раніше Зеленський відповів, у якому випадку балотуватиметься на другий президентський термін.

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