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Сприяла створенню фейкових судів на тимчасово окупованих територіях: ДБР повідомило про підозру екссудді з Луганщини

10:10, 11 жовтня 2023
ДБР повідомило про підозру екссудді-сенаторці з окупованих територій, призначеній окупантами у раду федерацій рф.
Сприяла створенню фейкових судів на тимчасово окупованих територіях: ДБР повідомило про підозру екссудді з Луганщини
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Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишній судді апеляційного суду Луганської області, яка сприяла створенню фейкових судів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє ДБР.

«Агресори «віддячили» зрадницю посадою сенатора від так званої «лнр» у раді федерацій федерального зібрання рф», — додали в Бюро.

Як зазначається, колишня суддя з Луганської області почала «будувати кар’єру» в окупантів на початку захоплення населених пунктів Луганської області росіянами у 2014 році. «Вона увійшла до складу так званого «міністерства державної безпеки лнр» та стала куратором «судової гілки лнр», зокрема, розробляла проєкти нелегітимних законотворчих актів та документів, які копіюють норми російського законодавства», — йдеться у повідомленні.

«У 2017 році підозрювана обійняла посаду «керівника адміністрації голови лнр», на якій проводила агітацію населення тимчасово окупованої частини Луганської області для визнання громадянами квазіреспубліки.

У 2022 році фігурантка надала добровільну згоду на зайняття посади сенатора від так званої «лнр» у раді федерацій федерального зібрання рф. Наразі, вона координує функціонування всіх гілок окупаційної влади на тимчасово окупованій території та курує проведення підривної діяльності проти України», — зазначили в ДБР.

Екссуддя підозрюється у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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