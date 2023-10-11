Неякісні бронежилети на 250 мільйонів: ДБР повідомило про ще одну підозру ексчиновникам Міноборони

ДБР повідомило про ще одну підозру колишнім заступнику Міністра оборони та керівнику департаменту за закупівлю неякісних бронежилетів на 250 млн грн.

Працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами Державної аудиторської служби України повідомили про ще одну підозру колишнім заступнику Міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн грн державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що це ще один епізод викритих незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 млрд гривень.

Встановлено, що протиправні дії вони вчинили в умовах воєнного стану за попередньою змовою.

«Колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості.

При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

Це призвело не лише до втрати 250 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Відомо, що на початку лютого 2023 року колишньому заступнику Міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

«Тоді він лобіював укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн», — зазначили в ДБР.

Наразі підозрювані перебувають під вартою.

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