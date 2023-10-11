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Некачественные бронежилеты на 250 миллионов: ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-чиновникам Минобороны

09:35, 11 октября 2023
ГБР сообщило о еще одном подозрении бывшему заместителю Министра обороны и руководителю департамента за закупку некачественных бронежилетов на 250 млн грн.
Некачественные бронежилеты на 250 миллионов: ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-чиновникам Минобороны
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Сотрудники Государственного бюро расследований по материалам Государственной аудиторской службы Украины сообщили о еще одном подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ за растрату более 250 млн грн государственных средств, выделенных на закупку бронежилетов. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что это еще один эпизод разоблаченных незаконных сделок экс-чиновников, общий объем которых составляет 1,4 млрд гривен.

Установлено, что противоправные действия они совершили в условиях военного положения по предварительному сговору.

«Бывший заместитель министра, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшегося обеспечением войска, заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества.

При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией министерства процедура контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

Это привело не только к потере 250 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Чиновники подозреваются в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Известно, что в начале февраля 2023 бывшего заместителя Министра обороны сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

«Тогда он лоббировал заключение договоров о поставках некачественной амуниции для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн», — указали в ГБР.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

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