Содействовала созданию фейковых судов на временно оккупированных территориях: ГБР сообщило о подозрении экс-судьи из Луганщины

ГБР сообщило о подозрении экс-судье-сенаторке с оккупированных территорий, назначенной оккупантами в совет федераций рф.

Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении бывшей судье апелляционного суда Луганской области, которая способствовала созданию фейковых судов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает ГБР.

«Агрессоры «отблагодарили» предательницу должностью сенатора от так называемой «лнр» в совете федераций федерального собрания рф», - добавили в Бюро.

Как отмечается, бывшая судья из Луганской области начала «строить карьеру» у оккупантов в начале захвата населенных пунктов Луганской области россиянами в 2014 году. «Она вошла в состав так называемого «министерства государственной безопасности лнр» и стала куратором «судебной ветви лнр», в частности, разрабатывала проекты нелегитимных законотворческих актов и документов, копирующих нормы российского законодательства», — говорится в сообщении.

«В 2017 году подозреваемая заняла должность «руководителя администрации главы лнр», на которой проводила агитацию населения временно оккупированной части Луганской области для признания гражданами квазиреспублики.

В 2022 году фигурантка дала добровольное согласие на занятие должности сенатора от так называемой «лнр» в совете федераций федерального собрания РФ. Сейчас она координирует функционирование всех ветвей оккупационных властей на временно оккупированной территории и курирует проведение подрывной деятельности против Украины», — отметили в ГБР.

Экс-судья подозревается в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и к захвату государственной власти, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины) .

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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