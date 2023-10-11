Украина находится на последней стадии войны, она может быть самой тяжелой, — Зеленський

При этом, по словам Президента, прогнозировать окончание боевых действий сложно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война рф против Украины находится уже на заключительном периоде, и он может быть самым тяжелым. Об этом глава государства рассказал в интервью Digi24.

По его словам, пока прогнозировать окончание боевых действий сложно.

Отвечая на вопрос о том, когда война закончится, он отметил, что, наверное, никто сейчас не может назвать точную дату.

При этом глава государства подчеркнул, что сейчас украинские военные продолжают вести контрследующую кампанию по освобождению временно оккупированных территорий страны.

«Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю когда, но я тоже не могу вам этого сказать», – сказал Президент.

Также Зеленский высказался об определенных периодах войны рф против Украины, и озвучил мнение, что сейчас уже завершающая стадия.

«Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период – захват, затем остановка наступления (войск рф, – Ред.) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части самой тяжелой», - сказал Президент.

Ранее Зеленский ответил, в каком случае будет баллотироваться на второй президентский срок.

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