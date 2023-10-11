МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

До конца 2023 года может произойти существенная девальвация.

Фото: УНИАН

В Украине в 2024 году стоимость покупки одного доллара может превысить 40 гривен. МВФ прогнозирует девальвацию уже в конце 2023 года. Об этом говорится в новом экономическом прогнозе МВФ World Economic Outlook.

Указано, что на следующий год курс доллара в нашем государстве может превышать 40 гривен. Согласно расчетам МВФ, средний курс американской валюты к 2028 году будет достигать:

2023 год – 37,5 грн/доллар

2024 год – 41,4 грн/доллар

2025 год – 46,0 грн/доллар

2026 год – 48,9 грн/доллар

2027 год – 51,3 грн/доллар

2028 год – 53,9 грн/доллар

До конца этого года может произойти существенная девальвация, тогда средний курс выйдет на 37,5 гривны за доллар. В то же время ожидания МВФ относительно курса за последние годы не совпадали с реальным курсом в нашем государстве.

В то же время курс доллара в расчетах МВФ на 2024 год (41,4 грн/доллар) аналогичен тому, которое правительство заложило в проект госбюджета в следующем году.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 3 октября Национальный банк Украины внедряет управляемую гибкость обменного курса, что усилит устойчивость валютного рынка и экономики.

Также сообщалось, зачем нужен гибкий обменный курс и что изменится для населения.

Добавим, Нацбанк готов стабилизировать наличный рынок после введения гибкого обменного курса.

Кроме того, НБУ повысил официальный курс доллара впервые с июля 2022 года.

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