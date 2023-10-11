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Байден найдовше виступав проти надання Україні ракет ATACMS, — ЗМІ

10:27, 11 жовтня 2023
Джо Байден і Пентагон тривалий час були проти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які Київ просив для ураження російських цілей.
Байден найдовше виступав проти надання Україні ракет ATACMS, — ЗМІ
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден найдовше виступав проти надання Україні ракет далекої дії ATACMS. Про це йдеться у статті видання New Yorker, яку наводить «Голос Америки».

Також видання зазначає, що війна рф проти України,  як про це Білий дім повідомляє Конгресу, може тривати від трьох до п'яти років.

Американське видання аналізує роль радника адміністрації Байдена із нацбезпеки Джейка Саллівана у наданні Україні допомоги в її обороні від російської агресії. Автор статті, поспілкувавшись із Салліваном за багатьох питань, пише, що цей посадовець відіграє ключову роль у формуванні політики США щодо того, як підтримувати Київ.

«Поза сумнівом, Америка багато зробила для допомоги Україні, а Салліван активно просуває цю підтримку, сприймаючи війну рф в Україні як таку, де «настільки чітко є погана й добра сторона», пише New Yorker. При цьому Білий дім повсякчас критикують за так званий підхід «ні-ні-ні-так», коли Києву спершу рішуче відмовляють у наданні певних видів озброєння, як-то танки Abrams та касетні боєприпаси, але зрештою їх надають», — йдеться у статті.

За даними видання, що посилається на слова низки колишніх високопосадовців США, саме президент США Джо Байден дотримується найобережнішої позиції в цих питаннях - на відміну від, наприклад, позиції президента Річарда Ніксона у 1973 році, коли він наказав відправити на допомогу Ізраїлю максимальний обсяг зброї – «все, що літає».

Сам Салліван також пояснює, що в питанні кожного з типів зброї, перед надсиланням Києву, йде детальний розгляд цього питання з усіх боків. Крім того, у питанні надання Україні різних видів озброєння йдеться також про виснаження власних запасів США.

Також у питанні безпекових запевнень для України саме Салліван ініціював підхід, схожий до того, як Сполучені Штати гарантують безпекову підтримку Ізраїлю. При цьому, як пише New Yorker, прагнення Києва повернути незаконно окупований Крим становить особливе занепокоєння для Саллівана, який вважає, що саме цей сценарій може містити найвищий ризик, що президент Путін втілить у життя свої ядерні погрози. «Ви зобов'язані перед американським народом розглядати найгірші сценарії», - підкреслив Салліван в інтерв'ю виданню.

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