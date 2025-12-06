Маск заявив, що Tesla дозволяє водіям писати повідомлення за кермом — попри заборону в США

Оновлене програмне забезпечення може не попереджати про використання телефона під час руху, хоча така поведінка є незаконною майже в усіх штатах США.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що оновлене програмне забезпечення Full Self-Driving (Supervised) тепер може дозволити водіям писати повідомлення за кермом. І це попри те, що така поведінка незаконна майже у всіх американських штатах. Про це повідомляє TechCrunch.

Як це стало відомо?

Один із користувачів X помітив: після встановлення останнього оновлення Tesla не попереджає водія, коли той використовує телефон під час руху. На це Маск відповів, що система може дозволяти таку поведінку «залежно від дорожньої ситуації». Жодних подробиць він не додав.

Але закон каже інакше

У США правила суворі:

практично всі штати забороняють писати повідомлення за кермом,

близько половини — забороняють тримати телефон у руках у будь-якому вигляді.

Тому заява Маска виглядає щонайменше суперечливою — автівки Tesla не звільняють водіїв від відповідальності.

Чому FSD — це не автопілот?

Попри маркетингові назви, Full Self-Driving і далі залишається лише помічником водія, а не автономним водінням.

Водій повинен:

залишатися уважним,

стежити за дорогою,

бути готовим у будь-який момент взяти кермо.

Раніше FSD вимагала тримати руки на кермі, але згодом Tesla дозволила відпускати його, якщо камера в салоні бачить, що водій не відводить погляд від дороги.

Саме такі моменти передачі контролю часто стають причиною ДТП за участі систем допомоги водієві.

Регулятори б’ють на сполох

У США розслідують понад 50 випадків, коли Tesla на FSD проїжджала на червоне або виїжджала на зустрічну смугу.

Є аварії у складних погодних умовах.

Існують дані про дюжину смертельних ДТП, де був активний Autopilot.

Управління NHTSA веде кілька розслідувань і поки що не коментує заяви Маска.

А що з юридичною стороною?

Tesla наближається до завершення гучної суперечки з Департаментом автотранспорту Каліфорнії. Регулятор звинувачує компанію в тому, що вона роками вводила покупців в оману, називаючи свої системи «автопілотом» або «повним самокеруванням».

Каліфорнійський DMV навіть запропонував тимчасово заборонити продаж і виробництво Tesla на 30 днів. Рішення очікується вже до кінця року.

