Маск заявил, что Tesla позволяет водителям писать сообщения за рулем — несмотря на запрет в США

Обновленное программное обеспечение может не предупреждать об использовании телефона во время движения, хотя такое поведение является незаконным почти во всех штатах США.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что обновленное программное обеспечение Full Self-Driving (Supervised) теперь может позволять водителям писать сообщения за рулем. И это несмотря на то, что такое поведение незаконно почти во всех американских штатах. Об этом сообщает TechCrunch.

Как это стало известно?

Один из пользователей X заметил: после установки последнего обновления Tesla не предупреждает водителя, когда тот использует телефон во время движения. На это Маск ответил, что система может разрешать такое поведение «в зависимости от дорожной ситуации». Никаких подробностей он не добавил.

Но закон говорит иначе

В США правила строгие:

практически все штаты запрещают писать сообщения за рулем,

около половины — запрещают держать телефон в руках в любом виде.

Поэтому заявление Маска выглядит как минимум противоречивым — автомобили Tesla не освобождают водителей от ответственности.

Почему FSD — это не автопилот?

Несмотря на маркетинговые названия, Full Self-Driving все еще остается лишь помощником водителя, а не автономным вождением.

Водитель должен:

оставаться внимательным,

следить за дорогой,

быть готовым в любой момент взять управление.

Ранее FSD требовала держать руки на руле, но позже Tesla разрешила отпускать его, если камера в салоне фиксирует, что водитель не отводит взгляд от дороги.

Именно такие моменты передачи контроля часто становятся причиной ДТП с участием систем помощи водителю.

Регуляторы бьют тревогу

В США расследуют более 50 случаев, когда Tesla на FSD проезжала на красный или выезжала на встречную полосу.

Есть аварии в сложных погодных условиях.

Существуют данные о дюжине смертельных ДТП, где был активен Autopilot.

Управление NHTSA ведет несколько расследований и пока не комментирует заявления Маска.

А что с юридической стороной?

Tesla приближается к завершению громкого спора с Департаментом автотранспорта Калифорнии. Регулятор обвиняет компанию в том, что она годами вводила покупателей в заблуждение, называя свои системы «автопилотом» или «полным самоуправлением».

Калифорнийский DMV даже предложил временно запретить продажу и производство Tesla на 30 дней. Решение ожидается уже к концу года.

