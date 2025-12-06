Ілон Маск закликав ліквідувати ЄС після штрафу соцмережі X

Американський мільярдер відреагував на санкції Єврокомісії критикою регуляторів.

Фото: detector.media

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на штраф Європейської комісії для його соцмережі X критикою ЄС та закликом його ліквідувати.

На своїй платформі Маск написав: «ЄС слід скасувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх народів».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ЄС оштрафував соцмережу X через оманливу «синю галочку». Маск має сплатити €120 млн.

