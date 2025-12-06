  1. У світі

Ілон Маск закликав ліквідувати ЄС після штрафу соцмережі X

17:31, 6 грудня 2025
Американський мільярдер відреагував на санкції Єврокомісії критикою регуляторів.
Ілон Маск закликав ліквідувати ЄС після штрафу соцмережі X
Фото: detector.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на штраф Європейської комісії для його соцмережі X критикою ЄС та закликом його ліквідувати.

На своїй платформі Маск написав: «ЄС слід скасувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх народів».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ЄС оштрафував соцмережу X через оманливу «синю галочку». Маск має сплатити €120 млн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС штраф Ілон Маск

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]