Илон Маск призвал ликвидировать ЕС после штрафа соцсети X

Американский миллиардер отреагировал на санкции Еврокомиссии критикой регуляторов.

Фото: detector.media

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на штраф Европейской комиссии для его соцсети X критикой ЕС и призывом его ликвидировать.

На своей платформе Маск написал: «ЕС следует отменить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих народов».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ЕС оштрафовал соцсеть X за обманчивую «синюю галочку». Маск должен выплатить €120 млн.

