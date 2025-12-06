  1. В мире

Илон Маск призвал ликвидировать ЕС после штрафа соцсети X

17:31, 6 декабря 2025
Американский миллиардер отреагировал на санкции Еврокомиссии критикой регуляторов.
Илон Маск призвал ликвидировать ЕС после штрафа соцсети X
Фото: detector.media
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на штраф Европейской комиссии для его соцсети X критикой ЕС и призывом его ликвидировать.

На своей платформе Маск написал: «ЕС следует отменить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих народов».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ЕС оштрафовал соцсеть X за обманчивую «синюю галочку». Маск должен выплатить €120 млн.

