Макрон поїде у понеділок до Лондона для зустрічі з Зеленським, Мерцем і Стармером

Макрон закликав чинити тиск на Росію після ударів по енергетиці та залізниці України.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у понеділок вирушить до Лондона для зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

На сторінці у соцмережі X Макрон засудив нічні удари Росії по українській енергетичній та залізничній інфраструктурі і підкреслив, що Москва продовжує обирати шлях ескалації замість миру. Він наголосив на необхідності чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати переговорний процес.

Президент Франції зазначив, що зустріч у Лондоні має на меті оцінити ситуацію та хід переговорів у межах американського посередництва. Україна, за його словами, може розраховувати на «непохитну підтримку».

«Саме заради цього ми працюємо в межах Коаліції країн, готових допомагати. Ми продовжимо ці зусилля разом із американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможлива жодна надійна й тривала мирна угода», – додав Макрон.

