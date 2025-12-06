  1. У світі
  2. / В Україні

Макрон поїде у понеділок до Лондона для зустрічі з Зеленським, Мерцем і Стармером

18:43, 6 грудня 2025
Макрон закликав чинити тиск на Росію після ударів по енергетиці та залізниці України.
Макрон поїде у понеділок до Лондона для зустрічі з Зеленським, Мерцем і Стармером
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у понеділок вирушить до Лондона для зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

На сторінці у соцмережі X Макрон засудив нічні удари Росії по українській енергетичній та залізничній інфраструктурі і підкреслив, що Москва продовжує обирати шлях ескалації замість миру. Він наголосив на необхідності чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати переговорний процес.

Президент Франції зазначив, що зустріч у Лондоні має на меті оцінити ситуацію та хід переговорів у межах американського посередництва. Україна, за його словами, може розраховувати на «непохитну підтримку».

«Саме заради цього ми працюємо в межах Коаліції країн, готових допомагати. Ми продовжимо ці зусилля разом із американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможлива жодна надійна й тривала мирна угода», – додав Макрон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина росія Європа Україна війна Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]