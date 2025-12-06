  1. В мире
  2. / В Украине

Макрон отправится в понедельник в Лондон для встречи с Зеленским, Мерцем и Стармером

18:43, 6 декабря 2025
Макрон призвал оказывать давление на Россию после ударов по энергетике и железной дороге Украины.
Макрон отправится в понедельник в Лондон для встречи с Зеленским, Мерцем и Стармером
Фото: ОП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в понедельник отправится в Лондон для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На странице в соцсети X Макрон осудил ночные удары России по украинской энергетической и железнодорожной инфраструктуре и подчеркнул, что Москва продолжает выбирать путь эскалации вместо мира. Он подчеркнул необходимость оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать переговорный процесс.

Президент Франции отметил, что встреча в Лондоне имеет целью оценить ситуацию и ход переговоров в рамках американского посредничества. Украина, по его словам, может рассчитывать на «непоколебимую поддержку».

«Именно для этого мы работаем в рамках Коалиции стран, готовых помогать. Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможно ни одно надежное и длительное мирное соглашение», — добавил Макрон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия россия Европа Украина война Франция Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]