Макрон отправится в понедельник в Лондон для встречи с Зеленским, Мерцем и Стармером

Макрон призвал оказывать давление на Россию после ударов по энергетике и железной дороге Украины.

Фото: ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в понедельник отправится в Лондон для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На странице в соцсети X Макрон осудил ночные удары России по украинской энергетической и железнодорожной инфраструктуре и подчеркнул, что Москва продолжает выбирать путь эскалации вместо мира. Он подчеркнул необходимость оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать переговорный процесс.

Президент Франции отметил, что встреча в Лондоне имеет целью оценить ситуацию и ход переговоров в рамках американского посредничества. Украина, по его словам, может рассчитывать на «непоколебимую поддержку».

«Именно для этого мы работаем в рамках Коалиции стран, готовых помогать. Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможно ни одно надежное и длительное мирное соглашение», — добавил Макрон.

