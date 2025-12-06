  1. В Україні

Скільки донатять українці через Monobank – деталі

18:25, 6 грудня 2025
Українці щомісяця донатять на банки в Monobank майже 3 млрд грн.
У 2025 році українці переказують на волонтерські банки в Monobank в середньому 2,95 млрд грн щомісяця, повідомляє «Опендатабот».

За 11 місяців сума донатів сягнула 32,47 млрд грн — на 19% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Щомісяця банки поповнюють близько 1,8 млн людей. Середній донат зменшився з 413 грн торік до 392 грн.

Кількість нових банок зросла на 14% — близько 169 тисяч щомісяця. Водночас активних власників банок побільшало зі 116 до 136 тисяч на місяць.

Паралельно фонди зібрали на третину більше, ніж за три попередні роки разом.

Фото: Опендатабот

