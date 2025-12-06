  1. В Украине

Сколько доначисляют украинцы через Monobank – детали

18:25, 6 декабря 2025
Украинцы ежемесячно доначисляют на счета в Monobank почти 3 млрд грн.
Сколько доначисляют украинцы через Monobank – детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году украинцы переводят на волонтерские счета в Monobank в среднем 2,95 млрд грн ежемесячно, сообщает «Опендатабот».

За 11 месяцев сумма донатов достигла 32,47 млрд грн — на 19% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ежемесячно банки пополняют около 1,8 млн человек. Средний донат уменьшился с 413 грн в прошлом году до 392 грн.

Количество новых банок выросло на 14% — около 169 тысяч ежемесячно. В то же время активных владельцев банок стало больше с 116 до 136 тысяч в месяц.

Параллельно фонды собрали на треть больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Фото: Опендатабот

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]