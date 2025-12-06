Сколько доначисляют украинцы через Monobank – детали

Украинцы ежемесячно доначисляют на счета в Monobank почти 3 млрд грн.

В 2025 году украинцы переводят на волонтерские счета в Monobank в среднем 2,95 млрд грн ежемесячно, сообщает «Опендатабот».

За 11 месяцев сумма донатов достигла 32,47 млрд грн — на 19% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ежемесячно банки пополняют около 1,8 млн человек. Средний донат уменьшился с 413 грн в прошлом году до 392 грн.

Количество новых банок выросло на 14% — около 169 тысяч ежемесячно. В то же время активных владельцев банок стало больше с 116 до 136 тысяч в месяц.

Параллельно фонды собрали на треть больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Фото: Опендатабот

