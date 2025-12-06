Як встановити факт родинних відносин для спадщини чи виплат: повний перелік документів і правила

Підтвердити родинні зв’язки для спадщини чи виплат можна за наявності документів або через встановлення факту в суді.

У багатьох життєвих ситуаціях українцям необхідно підтвердити родинні відносини — під час оформлення спадщини, отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначення соціальних виплат для сімей загиблих військовослужбовців, оформлення допомоги чи вирішення майнових питань. Через війну, переміщення та втрату документів потреба у встановленні спорідненості зросла, а отже, тема стала особливо актуальною.

У Мін’юсті роз’яснили, які документи підтверджують родинні зв’язки, як їх можна відновити, які помилки може виправити ДРАЦС і в яких випадках факт родинних відносин встановлює суд.

Ці процедури напряму впливають на отримання громадянами законних прав і соціальних гарантій.

Для підтвердження таких відносин можуть використовуватися такі документи:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження;

свідоцтво про укладення шлюбу;

свідоцтво про розірвання шлюбу;

свідоцтво про зміну імені;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Важливо: відносини між чоловіком та дружиною не належать до категорії родинних.

У разі втрати чи знищення документів вони можуть бути поновлені за заявою особи, щодо якої було складено актовий запис цивільного стану (або її батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представників закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування).

Відділи ДРАЦС, дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном здійснюють повторну видачу відповідного свідоцтва. Це передбачено статтею 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Якщо у документах державної реєстрації актів цивільного стану виявлено помилку, стаття 22 цього ж закону дозволяє органу ДРАЦС внести зміни до актового запису цивільного стану за наявності достатніх підстав. Після цього заявникові повторно видається відповідне свідоцтво.

Якщо документи відсутні, їх неможливо відновити або підтвердити родинні відносини в позасудовому порядку — необхідно звертатися до суду.

Справи про встановлення факту родинних відносин розглядаються в порядку окремого провадження як справи про встановлення факту, що має юридичне значення. Заява подається до суду за місцем проживання заявника та повинна відповідати вимогам Цивільного процесуального кодексу України.

У заяві обов’язково зазначаються:

факт, який заявник просить встановити, та мету такого встановлення;

причини неможливості отримати або відновити документи, що посвідчують цей факт (довідки ДРАЦС про неможливість відновлення втрачених документів, виправлення помилки, неможливість внесення змін і доповнень);

докази, що підтверджують родинні відносини викладені в заяві обставини та наявність цього факту (наприклад, листи та вітальні листівки, сімейні фотографії, ордери на житлове приміщення, виписки з домових книг, акти, анкети та інші документи);

пояснення свідків, які достовірно обізнані про характер і зміст взаємовідносин між заявником та особою, родинні зв’язки з якою він бажає довести.

Заявниками у справі можуть бути:

спадкоємці померлої особи (за законом або заповітом) і для яких у зв’язку із підтвердженням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;

особи, які претендують на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;

інші особи, для яких встановлення факту родинних відносин породжує юридичні наслідки.

Не може бути заявником особа, усунена від права на спадкування.

Підстави для відмови

Суд може відмовити у відкритті провадження у справі, якщо зі змісту заяви про встановлення факту родинних відносин, який має юридичне значення, вбачатиме спір про право.

Наприклад, коли заявник фактично намагається довести право на житло чи інше майно. У такому випадку, якщо спір виникає під час розгляду, справа підлягає передачі до позовного провадження.

Встановлення факту родинних відносин у судовому порядку дозволяє відновити необхідні юридичні можливості.

Позитивне судове рішення у таких справах не замінює собою свідоцтв чи довідок, але є підставою для його отримання у ДРАЦС.

Правильно оформлена заява, подання належних доказів і дотримання вимог законодавства мають вирішальне значення для успішного встановлення факту й реалізації законних прав громадян.

