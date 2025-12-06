  1. В Украине

Как установить факт родственных отношений для наследства или выплат: полный перечень документов и правила

17:49, 6 декабря 2025
Подтвердить родственные связи для наследства или выплат можно при наличии документов либо через установление факта в суде.
Как установить факт родственных отношений для наследства или выплат: полный перечень документов и правила
Во многих жизненных ситуациях украинцам необходимо подтвердить родственные отношения — при оформлении наследства, получении пенсии в связи с потерей кормильца, назначении социальных выплат для семей погибших военнослужащих, оформлении помощи или решении имущественных вопросов. Из-за войны, перемещения и утраты документов потребность в установлении родства выросла, а значит, тема стала особенно актуальной.

В Минюсте разъяснили, какие документы подтверждают родственные связи, как их можно восстановить, какие ошибки может исправить ДРАЦС и в каких случаях факт родственных отношений устанавливает суд.

Эти процедуры напрямую влияют на получение гражданами законных прав и социальных гарантий.

Для подтверждения таких отношений могут использоваться следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о заключении брака;
  • свидетельство о расторжении брака;
  • свидетельство о смене имени;
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния.

Важно: отношения между мужем и женой не относятся к категории родственных.

В случае утраты или уничтожения документов они могут быть восстановлены по заявлению лица, в отношении которого был составлен акт гражданского состояния (или его родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, представителей учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, органа опеки и попечительства).

Отделы ДРАЦС, дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за рубежом осуществляют повторную выдачу соответствующего свидетельства. Это предусмотрено статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния».

Если в документах государственной регистрации актов гражданского состояния обнаружена ошибка, статья 22 этого же закона позволяет органу ДРАЦС внести изменения в актовую запись при наличии достаточных оснований. После этого заявителю повторно выдается соответствующее свидетельство.

Если документы отсутствуют, их невозможно восстановить или подтвердить родственные отношения во внесудебном порядке — необходимо обращаться в суд.

Дела об установлении факта родственных отношений рассматриваются в порядке отдельного производства как дела об установлении факта, имеющего юридическое значение. Заявление подается в суд по месту жительства заявителя и должно соответствовать требованиям Гражданского процессуального кодекса Украины.

В заявлении обязательно указываются:

  • факт, который заявитель просит установить, и цель такого установления;
  • причины невозможности получить или восстановить документы, удостоверяющие этот факт (справки ДРАЦС о невозможности восстановления утраченных документов, исправления ошибки, невозможности внесения изменений и дополнений);
  • доказательства, подтверждающие родственные отношения, изложенные в заявлении обстоятельства и наличие этого факта (например, письма и поздравительные открытки, семейные фотографии, ордера на жилое помещение, выписки из домовых книг, акты, анкеты и другие документы);
  • пояснения свидетелей, которые достоверно осведомлены о характере и содержании взаимоотношений между заявителем и лицом, родственные связи с которым он хочет доказать.

Заявителями по делу могут быть:

  • наследники умершего лица (по закону или завещанию), для которых в связи с подтверждением факта родственных отношений должны наступить определенные юридические последствия;
  • лица, претендующие на пенсию в связи с потерей кормильца и которым органы пенсионного фонда отказали в ее назначении из-за отсутствия доказательств родственных отношений;
  • иные лица, для которых установление факта родственных отношений порождает юридические последствия.

Не может быть заявителем лицо, отстраненное от права наследования.

Основания для отказа

Суд может отказать в открытии производства, если из содержания заявления об установлении факта родственных отношений, имеющего юридическое значение, усматривается спор о праве.

Например, когда заявитель фактически пытается доказать право на жилье или другое имущество. В таком случае, если спор возникает во время рассмотрения, дело подлежит передаче в исковое производство.

Установление факта родственных отношений в судебном порядке позволяет восстановить необходимые юридические возможности.

Положительное судебное решение по таким делам не заменяет собой свидетельств или справок, но является основанием для их получения в ДРАЦС.

Правильно оформленное заявление, предоставление надлежащих доказательств и соблюдение требований законодательства имеют решающее значение для успешного установления факта и реализации законных прав граждан.

