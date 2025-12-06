Как установить факт родственных отношений для наследства или выплат: полный перечень документов и правила
Во многих жизненных ситуациях украинцам необходимо подтвердить родственные отношения — при оформлении наследства, получении пенсии в связи с потерей кормильца, назначении социальных выплат для семей погибших военнослужащих, оформлении помощи или решении имущественных вопросов. Из-за войны, перемещения и утраты документов потребность в установлении родства выросла, а значит, тема стала особенно актуальной.
В Минюсте разъяснили, какие документы подтверждают родственные связи, как их можно восстановить, какие ошибки может исправить ДРАЦС и в каких случаях факт родственных отношений устанавливает суд.
Эти процедуры напрямую влияют на получение гражданами законных прав и социальных гарантий.
Для подтверждения таких отношений могут использоваться следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о смене имени;
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния.
Важно: отношения между мужем и женой не относятся к категории родственных.
В случае утраты или уничтожения документов они могут быть восстановлены по заявлению лица, в отношении которого был составлен акт гражданского состояния (или его родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, представителей учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, органа опеки и попечительства).
Отделы ДРАЦС, дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за рубежом осуществляют повторную выдачу соответствующего свидетельства. Это предусмотрено статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния».
Если в документах государственной регистрации актов гражданского состояния обнаружена ошибка, статья 22 этого же закона позволяет органу ДРАЦС внести изменения в актовую запись при наличии достаточных оснований. После этого заявителю повторно выдается соответствующее свидетельство.
Если документы отсутствуют, их невозможно восстановить или подтвердить родственные отношения во внесудебном порядке — необходимо обращаться в суд.
Дела об установлении факта родственных отношений рассматриваются в порядке отдельного производства как дела об установлении факта, имеющего юридическое значение. Заявление подается в суд по месту жительства заявителя и должно соответствовать требованиям Гражданского процессуального кодекса Украины.
В заявлении обязательно указываются:
- факт, который заявитель просит установить, и цель такого установления;
- причины невозможности получить или восстановить документы, удостоверяющие этот факт (справки ДРАЦС о невозможности восстановления утраченных документов, исправления ошибки, невозможности внесения изменений и дополнений);
- доказательства, подтверждающие родственные отношения, изложенные в заявлении обстоятельства и наличие этого факта (например, письма и поздравительные открытки, семейные фотографии, ордера на жилое помещение, выписки из домовых книг, акты, анкеты и другие документы);
- пояснения свидетелей, которые достоверно осведомлены о характере и содержании взаимоотношений между заявителем и лицом, родственные связи с которым он хочет доказать.
Заявителями по делу могут быть:
- наследники умершего лица (по закону или завещанию), для которых в связи с подтверждением факта родственных отношений должны наступить определенные юридические последствия;
- лица, претендующие на пенсию в связи с потерей кормильца и которым органы пенсионного фонда отказали в ее назначении из-за отсутствия доказательств родственных отношений;
- иные лица, для которых установление факта родственных отношений порождает юридические последствия.
Не может быть заявителем лицо, отстраненное от права наследования.
Основания для отказа
Суд может отказать в открытии производства, если из содержания заявления об установлении факта родственных отношений, имеющего юридическое значение, усматривается спор о праве.
Например, когда заявитель фактически пытается доказать право на жилье или другое имущество. В таком случае, если спор возникает во время рассмотрения, дело подлежит передаче в исковое производство.
Установление факта родственных отношений в судебном порядке позволяет восстановить необходимые юридические возможности.
Положительное судебное решение по таким делам не заменяет собой свидетельств или справок, но является основанием для их получения в ДРАЦС.
Правильно оформленное заявление, предоставление надлежащих доказательств и соблюдение требований законодательства имеют решающее значение для успешного установления факта и реализации законных прав граждан.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.