Як зараховується військова служба до страхового стажу для пенсії — правила
Пенсійний фонд нагадав громадянам про важливі правила зарахування строкової військової служби до страхового стажу — інформація актуальна як для ветеранів, так і для тих, хто готується оформлювати пенсію.
Що таке страховий стаж?
Відповідно до статті 24 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж — це період, протягом якого за особу сплачені внески не менше ніж 22% від мінімальної зарплати. Саме цей стаж впливає на право виходу на пенсію та її розмір.
Як враховується військова служба?
Закон визначає, що до страхового стажу зараховується як трудова діяльність, так і інші періоди, що враховувалися до набуття чинності чинним законом. Винятки визначені окремими положеннями законодавства.
До 1 січня 2005 року
Періоди строкової служби до 1.01.2005 зараховуються на підставі документів, які підтверджують її проходження. Основні джерела підтвердження:
- трудова книжка;
- військовий квиток;
- довідка територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
- довідки військових частин та установ Міноборони.
Ці документи потрібні у випадках, коли трудової книжки немає або немає необхідних записів.
Після 1 січня 2005 року
З 1.01.2005 ситуація спростилася: дані про строкову службу автоматично потрапляють до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Тому додаткові документи, як правило, не потрібні.
Хто підлягає обов’язковому пенсійному страхуванню?
Згідно з пунктом 11 статті 11 Закону, до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування входять всі громадяни, які проходять строкову службу у Збройних Силах України. Норма щодо сплати внесків за цих осіб діє з 2005 року.
