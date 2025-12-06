  1. Суспільство
Як зараховується військова служба до страхового стажу для пенсії — правила

19:01, 6 грудня 2025
Військова служба може бути зарахована до страхового стажу як до 2005 року, так і після, але за різними правилами та з різними документами.
Фото: unian
Пенсійний фонд нагадав громадянам про важливі правила зарахування строкової військової служби до страхового стажу — інформація актуальна як для ветеранів, так і для тих, хто готується оформлювати пенсію.

Що таке страховий стаж?

Відповідно до статті 24 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж — це період, протягом якого за особу сплачені внески не менше ніж 22% від мінімальної зарплати. Саме цей стаж впливає на право виходу на пенсію та її розмір.

Як враховується військова служба?

Закон визначає, що до страхового стажу зараховується як трудова діяльність, так і інші періоди, що враховувалися до набуття чинності чинним законом. Винятки визначені окремими положеннями законодавства.

До 1 січня 2005 року

Періоди строкової служби до 1.01.2005 зараховуються на підставі документів, які підтверджують її проходження. Основні джерела підтвердження:

  • трудова книжка;
  • військовий квиток;
  • довідка територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • довідки військових частин та установ Міноборони.

Ці документи потрібні у випадках, коли трудової книжки немає або немає необхідних записів.

Після 1 січня 2005 року

З 1.01.2005 ситуація спростилася: дані про строкову службу автоматично потрапляють до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Тому додаткові документи, як правило, не потрібні.

Хто підлягає обов’язковому пенсійному страхуванню?

Згідно з пунктом 11 статті 11 Закону, до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування входять всі громадяни, які проходять строкову службу у Збройних Силах України. Норма щодо сплати внесків за цих осіб діє з 2005 року.

