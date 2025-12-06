Как засчитывается военная служба в страховой стаж для пенсии — правила
Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам о важных правилах зачисления срочной военной службы в страховой стаж — информация актуальна как для ветеранов, так и для тех, кто готовится оформлять пенсию.
Что такое страховой стаж?
Согласно статье 24 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж — это период, в течение которого за лицо уплачены взносы не менее чем 22% от минимальной зарплаты. Именно этот стаж влияет на право выхода на пенсию и ее размер.
Как учитывается военная служба?
Закон определяет, что в страховой стаж засчитываются как трудовая деятельность, так и другие периоды, которые учитывались до вступления в силу действующего закона. Исключения определены отдельными положениями законодательства.
До 1 января 2005 года
Периоды срочной службы до 1.01.2005 засчитываются на основании документов, подтверждающих ее прохождение. Основные источники подтверждения:
- трудовая книжка;
- военный билет;
- справка территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- справки воинских частей и учреждений Минобороны.
Эти документы необходимы в случаях, когда трудовой книжки нет или в ней отсутствуют нужные записи.
После 1 января 2005 года
С 1.01.2005 ситуация упростилась: данные о срочной службе автоматически поступают в систему персонифицированного учета Пенсионного фонда. Поэтому дополнительные документы, как правило, не требуются.
Кто подлежит обязательному пенсионному страхованию?
Согласно пункту 11 статьи 11 Закона, к общеобязательному государственному пенсионному страхованию относятся все граждане, проходящие срочную службу в Вооруженных Силах Украины. Норма об уплате взносов за этих лиц действует с 2005 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.