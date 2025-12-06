Как засчитывается военная служба в страховой стаж для пенсии — правила

Военная служба может быть засчитана в страховой стаж как до 2005 года, так и после, но по разным правилам и на основании разных документов.

Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам о важных правилах зачисления срочной военной службы в страховой стаж — информация актуальна как для ветеранов, так и для тех, кто готовится оформлять пенсию.

Что такое страховой стаж?

Согласно статье 24 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж — это период, в течение которого за лицо уплачены взносы не менее чем 22% от минимальной зарплаты. Именно этот стаж влияет на право выхода на пенсию и ее размер.

Как учитывается военная служба?

Закон определяет, что в страховой стаж засчитываются как трудовая деятельность, так и другие периоды, которые учитывались до вступления в силу действующего закона. Исключения определены отдельными положениями законодательства.

До 1 января 2005 года

Периоды срочной службы до 1.01.2005 засчитываются на основании документов, подтверждающих ее прохождение. Основные источники подтверждения:

трудовая книжка;

военный билет;

справка территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

справки воинских частей и учреждений Минобороны.

Эти документы необходимы в случаях, когда трудовой книжки нет или в ней отсутствуют нужные записи.

После 1 января 2005 года

С 1.01.2005 ситуация упростилась: данные о срочной службе автоматически поступают в систему персонифицированного учета Пенсионного фонда. Поэтому дополнительные документы, как правило, не требуются.

Кто подлежит обязательному пенсионному страхованию?

Согласно пункту 11 статьи 11 Закона, к общеобязательному государственному пенсионному страхованию относятся все граждане, проходящие срочную службу в Вооруженных Силах Украины. Норма об уплате взносов за этих лиц действует с 2005 года.

