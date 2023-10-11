С 1 октября в такси обязаны выдавать кассовые чеки, — Налоговая

С 1 октября завершилось действие нормы, освобождающей предпринимателей от ответственности за отсутствие РРО.

Государственная налоговая служба напоминает, что большинство субъектов ведения хозяйства, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, с 1 октября текущего года должны установить регистраторы расчетных операций (РРО) или программные РРО. Об этом сообщает ГНС.

«С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут быть применены штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона», – говорится в сообщении.

Следовательно, с 1 октября текущего года таксисты должны выдавать клиентам фискальные чеки.

Налоговая также обнародовала соответствующую инфографику.

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