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  1. Судова практика

Мотокультиватор із сидінням та причепом є транспортним засобом: постанова апеляційного суду

15:50, 28 вересня 2023
У випадку, коли мотокультиватор служить для перевезення осіб, зокрема і самого водія чи його вантажу, то він є повноправним учасником дорожнього руху і вважається транспортним засобом.
Мотокультиватор із сидінням та причепом є транспортним засобом: постанова апеляційного суду
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Мотокультиватор із сидінням та причепом є транспортним засобом у розумінні правил дорожнього руху і вимог ст. 130 КУпАП. Такого висновку дійшов Хмельницький апеляційний суд.

Обставини справи:

14 червня 2023 року у с. Закупне Кам’янець-Подільського району патрульна поліція зупинила мотокультиватор з причепом, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. На місці зупинки йому провели тест на тверезість. Результат 2,45 проміле підтвердив підозри правоохоронців. Від повторного огляду в медзакладі водій відмовився.

Чемеровецький районний суд Хмельницької області, який розглядав матеріали цього адміністративного провадження, визнав його винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (частина 1 статті 130 КУпАП), оштрафував на 17 000 гривень та на 1 рік позбавив водійських прав.

Водій оскаржив постанову до апеляційного суду з проханням її скасувати. За його словами, поліцейські безпідставно зупинили мотоблок, оскільки правил дорожнього руху він не порушував, та й складати протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП не мали права, бо мотокультиватор – це не транспортний засіб.

Апеляційний суд відхилив доводи апелянта, а постанову місцевого суду залишив без змін. Зокрема, вказав, що відповідно до п. 1.10 Правил дорожнього руху, транспортний засіб – це пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

«Тобто, проаналізувавши дану норму Правил, можна дійти висновку, що у випадку, коли мотокультиватор служить для перевезення осіб, зокрема і самого водія чи його вантажу, то він є повноправним учасником дорожнього руху і вважається транспортним засобом. Зважаючи на викладене, мотокультиватор, яким керував апелянт, обладнаний сидінням та причепом, є транспортним засобом в розумінні правил дорожнього руху та вимог ст. 130 КУпАП», – зазначив суд.

З постановою апеляційного суду у справі № 687/716/23 можна ознайомитися за посиланням.

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