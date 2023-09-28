У Запоріжжі маршрутка зіткнулася з електроопорою – є постраждалі

У ДТП постраждало 7 пасажирів та водій.

У четвер вранці, 28 вересня, в одному із районів Запоріжжя під час руху відбулося зіткнення маршрутного таксі з електроопорою. Маршрутка перекинулася на бік.

Про це повідомили у ДСНС України.

Як зазначається, в результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.

Надзвичайники відключили акумуляторну батарею, змили залишки паливно-мастильних матеріалів, здійснили чергування для запобігання займання.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

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