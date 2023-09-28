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Право судді на звільнення у відставку: позиція Великої Палати Верховного Суду

12:01, 28 вересня 2023
Позивачка просила Суд визнати незаконним і скасувати рішення Вищої ради правосуддя про відмову в задоволенні її заяви про звільнення з посади судді у відставку та зобов’язати ВРП повторно розглянути її заяву.
Право судді на звільнення у відставку: позиція Великої Палати Верховного Суду
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Суддя може скористатися правом на відставку, якщо до подання відповідної заяви не допустив дій, які зумовлюють ухвалення рішення про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення судді на посаду, після якого, зокрема, процедура призначення на посаду судді є завершеною.

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду. У справі, що розглядалася, позивачка оскаржила рішення Вищої ради правосуддя про відмову в задоволенні її заяви про звільнення з посади судді у відставку.

У 2009 році вона була призначена суддею Донецького окружного адміністративного суду строком на п’ять років, а у 2013-му – переведена до Окружного адміністративного суду міста Києва в межах п’ятирічного строку.

У 2016 році Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала її для обрання суддею ОАСК безстроково, однак Вища рада правосуддя відмовила у внесенні відповідного подання Президентові України, встановивши, що порушення суддею норм процесуального права при ухваленні рішення про обмеження права громадян на мирні зібрання можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади в разі подальшого призначення її на посаду. Це рішення ВРП позивачка оскаржила у Верховному Суді.

Тоді, 4 квітня 2019 року, Велика Палата ВС ухвалила остаточне рішення про відмову в задоволенні позову.

Позивачка перебувала на посаді судді впродовж фіксованого проміжку часу, та у зв’язку із прийняттям Вищою радою правосуддя рішення про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення позивачки на посаду судді ОАСК процедура призначення її на посаду судді безстроково є завершеною.

Водночас із листопада 2017 року позивачка перебувала у відпустці по догляду за дитиною, а 15 лютого 2021 року подала заяву про звільнення з посади судді ОАСК у відставку.

Зважаючи на те, що п’ятирічний строк повноважень позивачки закінчився, а питання про призначення її безстроково було розглянуто, ВРП дійшла висновку про відсутність підстав для звільнення її у відставку.

Звернувшись до Касаційного адміністративного суду у складі ВС, позивачка просила визнати незаконним і скасувати відповідне рішення Вищої ради правосуддя та зобов’язати ВРП повторно розглянути її заяву про звільнення у відставку.

Розглянувши справу, КАС ВС відмовив у задоволенні цих вимог, а Велика Палата ВС залишила це рішення без змін.

З постановою ВП ВС від 7 вересня 2023 року у справі № 9901/400/21 (провадження № 11-45заі23) можна ознайомитись за посиланням.

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