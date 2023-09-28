Верховний Суд опублікував дайджест правових позицій ВП ВС за серпень

У четвер, 28 вересня, ВС оприлюднив дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду. Рішення були внесені до ЄДРСР у серпні 2023 року.
Серед них – позиції щодо:
— можливості набуття права на зайняття адвокатською діяльністю особою, яка перебуває на службі в органах місцевого самоврядування;
— обов’язку суду повідомити сторони про призначення судового засідання з розгляду заяви про розподіл судових витрат;
— правових наслідків відступлення права вимоги, яка припинилася;
— права члена фермерського господарства на приватизацію земельної ділянки;
— ефективного способу захисту щодо повернення земельної ділянки природо-заповідного фонду власнику;
— віднесення допомоги по тимчасовій непрацездатності до виплат при звільненні, передбачених ст. 116 КЗпП України;
— можливості укладення договору оренди земельної ділянки без застосування нормативної грошової оцінки такої ділянки при визначенні орендної плати тощо.
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