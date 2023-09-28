Верховний Суд опублікував дайджест правових позицій ВП ВС за серпень

В огляд потрапили справи, розглянуті з підстав існування виключної правової проблеми, а також з підстав необхідності відступу від висновку, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС.

У четвер, 28 вересня, ВС оприлюднив дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду. Рішення були внесені до ЄДРСР у серпні 2023 року.

Серед них – позиції щодо:

— можливості набуття права на зайняття адвокатською діяльністю особою, яка перебуває на службі в органах місцевого самоврядування;

— обов’язку суду повідомити сторони про призначення судового засідання з розгляду заяви про розподіл судових витрат;

— правових наслідків відступлення права вимоги, яка припинилася;

— права члена фермерського господарства на приватизацію земельної ділянки;

— ефективного способу захисту щодо повернення земельної ділянки природо-заповідного фонду власнику;

— віднесення допомоги по тимчасовій непрацездатності до виплат при звільненні, передбачених ст. 116 КЗпП України;

— можливості укладення договору оренди земельної ділянки без застосування нормативної грошової оцінки такої ділянки при визначенні орендної плати тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.