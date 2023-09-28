Усі державні установи та організації невизнаної республіки розпустять.

З 1 січня 2024 року Нагірний Карабах припинить своє існування як невизнана республіка. Відповідний указ підписав так званий «голова» регіону Самвел Шахраманян.

«Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування», - сказано в документі.

Раніше ми писали, що Нагірний Карабах оголосив про припинення вогню: так звана «влада» складає зброю та виводить свої війська.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабасі.

У Єревані люди вийшли на протест. Натовп почав штурмувати будівлю уряду. Причиною цього є невдоволення реакцією влади на загострення конфлікту з Азербайджаном.

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