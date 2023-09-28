Зеленський вперше зустрівся з новим міністром оборони Британії: про що говорили

Володимир Зеленський та Грант Шаппс обговорили посилення української ППО та інші питання.

Фото: president.gov.ua

У четвер, 28 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який приїхав у Києві, передає пресслужба Офісу Президента.

«Змістовна зустріч із Держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України!», - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що співпраця України та Британії у військовій сфері суттєво розширює можливості наших воїнів на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Глава держави також подякував Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

Зеленський та Шаппс також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

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