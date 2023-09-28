28 вересня: яке сьогодні свято та головні події

28 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день права знати.

Фото: samanyagyan.com

У четвер, 28 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

28 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день загального доступу до інформації. Доступ до інформації дуже важливий. Адже вона допомагає зробити вибір чи сформувати свою думку з будь-якого приводу. Вперше на державному рівні доступ до інформації був відкритий китайським імператором Тай-Цзуном, який жив у VII столітті та був прихильником конфуціанства. Він створив відділ чиновників, в обов'язки яких входило викриття недбалої роботи і хабарів державних посадовців та оприлюднення цих фактів.

Також 28 вересня Всесвітній день боротьби зі сказом. Подія була створена за ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу. А дату обрали на честь Луї Пастера. Він був французьким мікробіологом, який помер саме 28 вересня. Він став першим у світі, хто створив сироватку від сказу.

А ще 28 вересня Міжнародний день права знати. Подію створили 2002 року у Болгарії під час конференції громадських організацій, які спеціалізуються на захисті свободи інформації. 2015 року свято було офіційно затверджене ЮНЕСКО. Цікаво, що Україна була однією з держав-засновниць Міжнародного дня права знати.

28 вересня Міжнародний день безпечного аборту. Він був створений 2011 року за ініціативи Всесвітньої організації жінок за репродуктивні права. ВООЗ повідомляє, що щороку здійснюється приблизно 25 млн підпільних абортів, які завдають серйозної шкоди жіночому здоров'ю і можуть навіть призвести до смерті. Невід'ємним правом кожної жінки є можливість перервати небажану вагітність.

Також 28 вересня Інтернаціональний день свободи від голоду. Головна мета цього дня полягає у поширені обізнанності про проблеми нестачі продовольства. Подію було створено 2006 року за ініціативи некомерційної організації Freedom from Hunger, яка працює в 19 країнах світу.

А ще 28 вересня святкують Всесвітній день моря. Головна його мета полягає в тому, щоб привернути увагу людства до проблем з екологією морського середовища, захисту біологічних ресурсів, безпеки перевезення на човнах і судах. Припадає на останній четвер вересня. Свято було засноване ООН за сприяння особливого розділу ІМО (Міжнародна морська організація).

Яке сьогодні церковне свято

28 вересня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Харитона Сповідника. Він жив в III-IV століттях в Іконії (Мала Азія). Коли імператором був Авреліан, відбувалися постійні гоніння за християнами. Харитон в той період постраждав за свою віру. Спочатку язичники схопили його, жорстоко побили, а потім кинули до в'язниці. Вийшов мученик на волю лише тоді, коли на престол зійшов імператор Тацит. Отримавши свободу, Харитон відразу вирушив до Святої Землі, але недалеко від Єрусалиму його схопили розбійники та привели до своєї печери. Господь послав на допомогу змію, що отруїла вино і всі розбійники загинули. Харитон же побудував в печері церкву і незабаром у нього з'явилися послідовники.

Календар важливих подій за 28 вересня:

1066 рік — нормани на чолі з Вільгельмом Завойовником вторгаються до Королівства Англія;

1618 рік — у Брюсселі відкривають перший у світі ломбард;

1651 рік — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладають Білоцерківський мирний договір;

1870 рік — війська Пруссії захоплюють Страсбург;

1968 рік — пісня гурту "Бітлз" "Hey Jude" на дев'ять тижнів очолює американський гітпарад;

1979 рік — припинено існування СЕНТО — Організації Центрального договору;

1994 рік — у Франції відбувається прем'єра фільму "Леон-кілер";

1999 рік — бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косові;

2001 рік — Кофі Аннан стає Нобелівським лавреатом;

2002 рік — мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїжджає до Одеси.

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