Нацрада шукає способи регулювання Telegram в Україні

Telegram – це справді дуже непроста тема, над якою ми у Національній раді щодня працюємо, зазначила Ольга Герасим’юк.

Фото: ukrinform.com

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк заявила, що відомство разом із іншими профільними департаментами активно пропрацьовують питання регулювання Телеграму, який росіяни та нині заборонені в Україні медіа активно використовують для поширення своїх наративів.

Про це вона сказала під час публічного обговорення питання запобігання в медіа проявам мови ворожнечі й дискримінації за етнічною, національною та релігійною ознаками, передає Укрінформ.

«Зараз вони вже не смішать нас своїм гугл перекладом з української мови. Вони навчилися спілкуватися гарною питомою лексикою. Їх дуже людям важко виділити серед насправді проукраїнських каналів. Це окрема тема, над якою ми б'ємося разом з Міністерством цифрової трансформації та іншими», - сказала Герасим’юк.

За її словами, заблоковані і за проросійську діяльність медіа нині активно працюють на цій платформі. «Розцвіли буйним цвітом саме там, у Телеграмі. Телеграм – це справді дуже непроста тема, над якою ми у Національній раді щодня працюємо. Зараз настільки поширилося це явище, чим далі, тим важче буде із ним працювати. А ворог із ним працює дуже успішно», - додала Герасим’юк.

Раніше у Мінкульті виступили за державне регулювання Telegram.

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