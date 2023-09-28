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  2. / Суд інфо

Судді Верховного Суду долучилися до презентації рекомендацій щодо покращення діяльності адмінсудів, фото

09:10, 28 вересня 2023
Під час конференції презентували «Рекомендації здійснення ефективного адміністративного судочинства».
Судді Верховного Суду долучилися до презентації рекомендацій щодо покращення діяльності адмінсудів, фото
Фото: court.gov.ua
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Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович зазначив, що судова система європейських держав неоднакова, зокрема, й у сфері адміністративної юстиції. Проте судова система країн світу розмовляє однією мовою, і цією мовою є процес, що втілюється в процесуальній організації роботи суду, передає офіційний сайт ВС.

Звичайно, що процесуальне законодавство держав встановлює дещо свій порядок здійснення судочинства в суді, однак певні базові елементи судового процесу єдині для всіх судових систем. Йдеться про планування судових засідань, забезпечення доступу до суду, порядок подачі доказів до суду, питання відводу суддів. На цьому він акцентував увагу під час конференції «Роль адміністративного судочинства в діяльності органів державної влади задля реалізації статей 3 і 19 Конституції України», на якій презентували «Рекомендації здійснення ефективного адміністративного судочинства».

 За його словами, практика доводить, що ці питання можна доповнити та уніфікувати на рівні судової практики, не порушуючи імперативних приписів процесуального законодавства. Такі рекомендації дають можливість отримати кращі результати, наприклад заощадити час, матеріальні і трудові ресурси, дієво спланувати судові засідання тощо.

Доповідач зауважив, що застосування відповідних порад не призводить до порушення процесуального законодавства чи нівелювання процесуальних прав учасників судового процесу. Навпаки, такі поради відповідають інтересам усіх учасників означеного процесу, що вкрай важливо.

Михайло Смокович також зазначив, що для посилення ефективності судочинства у Верховному Суді щорічно проводять опитування відвідувачів суду. Апарат ВС щоразу аналізує пропозиції респондентів на предмет покращення організації роботи. Він зауважив, що суд має бути доступним для людини, зокрема, і в інформаційному аспекті.

На переконання очільника КАС ВС, зазначені рекомендації покращать організацію процесуальної роботи судів в Україні, що позитивно вплине на зміцнення ролі адміністративного судочинства в діяльності органів державної влади задля реалізації статей 3 і 19 Конституції України.

Презентовані під час заходу Рекомендації розроблені в рамках співпраці з проєктом «Судова влада і суспільство в Україні». Учасники обговорили їхню роль для адміністративного процесу та перспективи застосування Рекомендацій у діяльності суб’єктів владних повноважень і адміністративних судів України.

У конференції, організованій Сьомим апеляційним адміністративним судом, також взяли участь судді ВС у КАС Жанна Мельник-Томенко й Андрій Загороднюк.

Фото: court.gov.ua

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